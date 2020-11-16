في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد





قدمت الفنانة مها احمد، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل م كلثوم، وغيرها من الأعمال.





يذكر أن كان مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى.





وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

يحل اليوم 16 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، والتي تتم عامها الـ 46.