جاموندي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الإسماعيلي

كشف الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي، حقيقة اقترابه من قيادة الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.









كان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أعلن إقالة البرازيلي ريكاردو بعد الهزيمة أمام الجونة 2- 1، في الجولة الثالثة من الدوري، وعين محمد وهبة مديرا فنيا مؤقتا لكنه اعتذر بسبب عدم التواصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق، وأخيرا عين أبو طالب العيسوي مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة.









وقال جاموندي، في تصريح خاص لـ صدى البلد:" "تحدث معي وكيل واحد خلال الفترة الماضية بشأن تدريب الإسماعيلي، لكن لم يصلني أي عروض رسمية حتى الآن".









في سياق آخر، يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره مصر المقاصة، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.









وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة كالتالي:





حراسة مرمى: محمد صبحي، محمد مجدي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان الشريفي، البدري، كاستيلو،

خط الوسط: دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، احمد مصطفى، محمد الشامي، محمد مخلوف، عماد حمدي، أحمد مدبولي .

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.





ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ 15 بـ 4 نقاط.



