ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

علماء يتوصلون للخلايا المسببة للالتهابات المزمنة بين البدناء

الأحد 03/يناير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أنه عند امتلاء الخلايا الدهنية فى الجسم بالدهون الزائدة ، تلتهب الأنسجة المحيطة بها.

هذا الإلتهاب المزمن منخفض المستوى هو أحد العوامل الدافعة وراء العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة .. الآن، إكتشف علماء فى جامعة جنوب غرب واشنطن نوعا من الخلايا المسؤولة، على الأقل فى الفئران، عن إحداث هذا الالتهاب فى الأنسجة الدهنية.

وقد تؤدى النتائج المتوصل إليها، فى تطوير طرق جديدة لعلاج السمنة .. قالت الدكتورة "رانا جويتا"، أستاذ مساعد الطب الباطنى فى كلية الطب جامعة "واشنطن":" أنه من الأمراض المصاحبة التى نربطها بزيادة الوزن ، السرطان، السكر وأمراض القلب والعدوى .. فمن خلال تحديد هذه الخلايا ، اتخذنا خطوة نحو فهم بعض الأبحاث الأولية التى تساهم فى هذا الالتهاب.

وأضافت: "عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون ثلاثية داخل الأنسجة الدهنية ، والمعروفة أيضا بإسم الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT).

يعرف الباحثون أنه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، تصبح الأنسجة الدهنية البيضاء ( WAT ) مرهقة، وتبدأ الخلايا الدهنية في الموت وتنشط الخلايا المناعية.

لكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا الإلتهاب ليست مفهومة تمامًا حتى الآن .. بينما ركزت العديد من الدراسات على جزيئات الإشارات التي تنتجها الخلايا الدهنية أو الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية البيضاء ( WAT ) والتي قد تساهم في الالتهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدهور الرئة سريعا.. مجدي بدران يكشف عن تأثير كورونا على مرضى السكري

علاج احتباس الماء فى الجسم

دراسة.. السمنة تضعف المناعة وتسرع نمو الأورام

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا

لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 713 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021.. فيديو

أخبار الفن| حقيقة وفاة الشاب خالد فى حادث سيارة .. وفي ذكرى ميلاد نادية لطفي تعرف على اسمها الحقيقي وقصة زواجها 3 مرات

البابا| المايسترو الأعظم ومؤسس الكرة الحديثة .. هكذا أهدى الفراعنة برشلونة مفتاح الحياة

11 عضوا بالشيوخ يستخدمون الفيتو بجلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

أحمد شوبير يقبل رأس عمرو أبو المجد على الهواء.. فيديو

تسجيل 1407 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار هيونداي 2021 الجديدة في مصر

أول صورة لـ طفل نيكي ميناج بعد 3 أشهر من ولادته.. صور

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة إلهام شاهين على السجادة الحمراء