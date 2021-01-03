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رياضة

حال تأجيل أي مباراة بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يلغي عقوبة الـ ربع مليون جنيه على الأندية

الأحد 03/يناير/2021 - 11:09 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قرّرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة  برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء عقوبة الـ 250 ألف جنيه على لأى فريق يتم تأجيل مباراة له في الدوري، بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

كان مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق قرر  توقيع عقوبة مالية قدرها ربع مليون جنيه لأي فريق يتم تأجيل مباراة له في الدوري.

في سياق آخر يسود اتجاه داخل اتحاد، لاستبعاد ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب من تولى مهام تدريب المنتخبات الوطنية فى المستقبل.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمي عن تفاصيل كافة التحقيقات عبر الثنائى مصطفى عزام مقرر اللجنة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة وتضمّنت إدانة واضحة للمدرب ربيع ياسين ووجود تقصير طبي وإداري فضلًا عن عدم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال رحلة تونس.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة القرارات النهائية فى أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن يتم عقد لجتماع غدا للجنة بمقر الجبلاية فى الجزيرة تمهيدا للإعلان عن كافة القرارات.

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