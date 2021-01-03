ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي توقيع غرامات على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.


وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة، والتي نفت فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.


وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مُوضحةً أن جميع الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.


في سياق متصل، يتم تكثيف حملات دورية مفاجئة للتفتيش على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والصحية، طبقًا لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وفي مصانع مرخصة، وذلك بالتنسيق مع لجان تفتيش مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.


كما يتم شن حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من خلال إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من سلامة اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.


وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 1.5 طن أسماك مجهولة المصدر بـ الشرقية

الزراعة: التفتيش على 277 مركز بيع وتداول للأدوية واللقاحات البيطرية في 13 محافظة خلال نوفمبر

الحكومة: لا صحة لتداول أي أدوية مغشوشة في المستشفيات الحكومية

الحكومة: لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه على قرار حل مجلس الزمالك

عيار 18 يسجل 713 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021.. فيديو

3 أخطاء تجعل البسبوسة «ناشفة»

ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء القاهرة .. اليوم وغدًا

بعد عودة جثمانه.. سعفان يتابع مستحقات مدرس مصري توفي في السعودية

هل نفد الأكسجين.. ماذا حدث بمستشفى الحسينية بعد وفاة 4 حالات بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان مايا دياب في ليلة رأس السنة

تهدد حياتك.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات ويوصي بالبدائل الطبيعية