لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول





وقدم الناظر خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لمنع دخول عدوى كورونا عن طريق الأنف والفم.





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وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق نصائح للحماية من عدوى كورونا ، وهي :





1- ارتداء الكمامة لتغطي الأنف والفم جيدا لمنع دخول العدوى.

2- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتطهير اليدين بالكحول.

3- تطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.



