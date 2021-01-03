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لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول

الأحد 03/يناير/2021 - 02:29 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن فيروس كورونا يصيب الجسم عن طريق الفم والأنف لأنهما مدخل العدوى.

وقدم الناظر خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لمنع دخول عدوى كورونا عن طريق الأنف والفم.

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وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق نصائح للحماية من عدوى كورونا، وهي :

1- ارتداء الكمامة لتغطي الأنف والفم جيدا لمنع دخول العدوى.
2- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتطهير اليدين بالكحول.
3- تطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.

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