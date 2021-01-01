مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا





وناشد الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي فيما لا يقل عن مترين بين الآخرين.





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كما شدد على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والتطهير عند التعامل مع الغرباء، مع المشي الكثير في الهواء الطلق.





كما تابع رئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة تناول الطعام الصحي مع الإقلاع عن التدخين والشيشة.