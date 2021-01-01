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مرأة

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:01 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق إن التحدي الحقيقي في معركتنا ضد فيروس كورونا هو شهري يناير وفبراير القادمين.

وناشد الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي فيما لا يقل عن مترين بين الآخرين.

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كما شدد على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والتطهير عند التعامل مع الغرباء، مع المشي الكثير في الهواء الطلق.

كما تابع رئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة تناول الطعام الصحي مع الإقلاع عن التدخين والشيشة.
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