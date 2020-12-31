دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

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الذهان هو حالة طبية يعاني فيها الفرد من ضعف علاقته بالواقع، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطرابات عقلية يمكن أن تؤدي إلى الهلوسة والأوهام، قد يطور الشخص المصاب بالذهان أفكارًا تتعارض مع الواقع وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها عوامل خطر عالية.



