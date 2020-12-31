دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

كشفت دراسة جديدة، أن الأفراد المصابون بـ فيروس كورونا COVID-19 يعانون من مشاكل نفسية.
وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة New York Times Covid-19، قد يعاني المرضى بـCOVID-19 من أعراض ذهان شديدة حتى بعد التعافي من عدوى كورونا.
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الذهان هو حالة طبية يعاني فيها الفرد من ضعف علاقته بالواقع، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطرابات عقلية يمكن أن تؤدي إلى الهلوسة والأوهام، قد يطور الشخص المصاب بالذهان أفكارًا تتعارض مع الواقع وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها عوامل خطر عالية.
وفقًا للدكتور حسام جويلي، الذي يعمل في مستشفى ساوث أوكس، قال إن ما لا يقل عن أربعة مرضى ليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العقلية يعانون من اضطراب ذهاني.