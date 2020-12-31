سلالة كورونا الجديدة تصل الصين.. تفاصيل

أكدت السلطات الصينية، اليوم، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، والتي يقول الخبراء عنها إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية.





وتم تسجيل حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الصين، لشابة تبلغ 23 عاما من شنجهاي، وصلت من بريطانيا في 14 ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت أمس الأربعاء.





وأدخلت المصابة للمستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة.





وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 ديسمبر؛ "نظرا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"، بحسب مركز مكافحة الأوبئة.





وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق.





وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أُطلق عليها "بي.7.1.1" التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ أكتوبر.





ودفعت السلالة الجديدة بسلطات أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة. ومن بين تلك الدول الصين، مهد الوباء الذي رصد للمرة الأولى العام الماضي.





ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.