بعد الموجة الثانية من كورونا.. نصائح لتطهير السيارة من الداخل دون تضررها

ينصح خبراء السيارات بالاعتماد على مواد التنظيف العادية مثل المياه والصابون مرتين كل أسبوع علي الأكثر حتي لا تتضرر السيارة وتفقد رونقها الداخلي وتتقادم.





ويمكنك أن تقوم بتطهير سيارتك من الداخل لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا بنفسك دون اللجوء لأحد فقط قم باستخدام الماء والصابون المخفف وقطع قماش فايبر ناعمة ولا تترك أي أثر للصابون أو المطهرات وتجنب الكحول.