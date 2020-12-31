ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد الموجة الثانية من كورونا.. نصائح لتطهير السيارة من الداخل دون تضررها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:01 م
الموجة الثانية من
الموجة الثانية من كورونا
Advertisements
اشرف عطية
بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا عالميا يحرص مالكو السيارات على تنظيف وتطهير السيارات من الداخل خوفا من انتشار العدوى ويتبع الكثير أساليب تضر بداخلية السيارة وتتفاعل معها كميائيا وتسبب تآكل الفايبر والجلود.

وقد صرح خبراء السيارات بضرورة استخدام مواد معينة لتطهير السيارة من الداخل حتى لا تتضرر المقصورة الداخلية وحذروا من استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي علي نسب عالية من الكحول وهو من أخطر المواد التي تتفاعل مع أسطح السيارة والجلود والفايبر الداخلي.

وأضاف الخبراء تحذيرات من مواد التنظيف التي تدخل في صناعتها مادة الجازولين أو البترول من استخدامها في تطهير مقصورة السيارة لضررها الكبير على خامة جلود السيارة مع الوقت فتصيب التابلوه بالتشقق وتجعل الجلود تجف وتفقد ملمسها الطري الناعم.

ينصح خبراء السيارات بالاعتماد على مواد التنظيف العادية مثل المياه والصابون مرتين كل أسبوع علي الأكثر حتي لا تتضرر السيارة وتفقد رونقها الداخلي وتتقادم.

ويمكنك أن تقوم بتطهير سيارتك من الداخل لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا بنفسك دون اللجوء لأحد فقط قم باستخدام الماء والصابون المخفف وقطع قماش فايبر ناعمة ولا تترك أي أثر للصابون أو المطهرات وتجنب الكحول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفات منزلية رخيصة للعناية الفائقة بالسيارات

أفضل مادة لقتل فيروس كورونا في السيارة

طرق للعناية بمقاعد وفرش السيارة من الداخل وكيفية الحفاظ عليها

ثقافة الوقاية من الحساسية تقل معدلاتها ونفقات علاجها

تنظيف تابلوه السيارة بطريقة سهلة

تعرف على الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين

ترشيحاتنا

تنتهي آخر مارس.. الحكومة: مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر

السيسى: إجراء الامتحانات عقب إجازة منتصف العام أو تأجيلها للعام الدراسى الثانى

كهربا ومروان الأبرز.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا

بعد قرار تأجيل الدراسة.. أول رد من رئيس جامعة القاهرة

استنجدت بهما سيدة من داخل توك توك.. سائق يطلق النار على شخصين في الدقهلية

غلق المدارس من 2 يناير.. وزير التعليم: امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ غذاء لذيذ ومختلف.. طريقة عمل جمبري البرياني

تجنبها.. 5 عادات خاطئة تهدد صحة القلب

للاحتفال في المنزل.. موضة رأس السنة 2021 | صور