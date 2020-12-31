بعد الموجة الثانية من كورونا.. نصائح لتطهير السيارة من الداخل دون تضررها

بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا عالميا يحرص مالكو السيارات على تنظيف وتطهير السيارات من الداخل خوفا من انتشار العدوى ويتبع الكثير أساليب تضر بداخلية السيارة وتتفاعل معها كميائيا وتسبب تآكل الفايبر والجلود.
وقد صرح خبراء السيارات بضرورة استخدام مواد معينة لتطهير السيارة من الداخل حتى لا تتضرر المقصورة الداخلية وحذروا من استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي علي نسب عالية من الكحول وهو من أخطر المواد التي تتفاعل مع أسطح السيارة والجلود والفايبر الداخلي.
وأضاف الخبراء تحذيرات من مواد التنظيف التي تدخل في صناعتها مادة الجازولين أو البترول من استخدامها في تطهير مقصورة السيارة لضررها الكبير على خامة جلود السيارة مع الوقت فتصيب التابلوه بالتشقق وتجعل الجلود تجف وتفقد ملمسها الطري الناعم.
وقد صرح خبراء السيارات بضرورة استخدام مواد معينة لتطهير السيارة من الداخل حتى لا تتضرر المقصورة الداخلية وحذروا من استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي علي نسب عالية من الكحول وهو من أخطر المواد التي تتفاعل مع أسطح السيارة والجلود والفايبر الداخلي.
وأضاف الخبراء تحذيرات من مواد التنظيف التي تدخل في صناعتها مادة الجازولين أو البترول من استخدامها في تطهير مقصورة السيارة لضررها الكبير على خامة جلود السيارة مع الوقت فتصيب التابلوه بالتشقق وتجعل الجلود تجف وتفقد ملمسها الطري الناعم.
ينصح خبراء السيارات بالاعتماد على مواد التنظيف العادية مثل المياه والصابون مرتين كل أسبوع علي الأكثر حتي لا تتضرر السيارة وتفقد رونقها الداخلي وتتقادم.
ويمكنك أن تقوم بتطهير سيارتك من الداخل لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا بنفسك دون اللجوء لأحد فقط قم باستخدام الماء والصابون المخفف وقطع قماش فايبر ناعمة ولا تترك أي أثر للصابون أو المطهرات وتجنب الكحول.