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حوادث

شاهد.. الجوازات تواصل إجراءات تسهيل الخدمات لكبار السن

الأحد 03/يناير/2021 - 02:19 م
الجوزات
الجوزات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
   
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
شاهد.. الجوازات تواصل إجراءات تسهيل الخدمات لكبار السن
شاهد.. الجوازات تواصل إجراءات تسهيل الخدمات لكبار السن
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