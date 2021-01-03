شاهد.. الجوازات تواصل إجراءات تسهيل الخدمات لكبار السن

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



