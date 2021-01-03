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رياضة

هل تمت الصفقة؟.. موقع عالمي ينشر صورة لقميص ميسي في مانشستر سيتي.. شاهد

الأحد 03/يناير/2021 - 02:22 م
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
كشف موقع " getty images" المتخصص في التصوير، عن صورة قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، المحتمل مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الموقع الأمريكي صورة لقميص ميسي مع مانشستر سيتي، وكتب: "قميص ميسي مع مانشستر سيتي، وسط شائعات انتقاله إلى الدوري الدوري الإنجليزي".

وينتهى عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد  اللاعب عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.

ويحق لـ ميسي التوقيع لأي نادٍـ خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة برشلونة.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة  البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

يذكر أن ميسي فشل الموسم الماضي مع برشلونة في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية.
هل تمت الصفقة؟.. موقع عالمي ينشر صورة لقميص ميسي في مانشستر سيتي.. شاهد
هل تمت الصفقة؟.. موقع عالمي ينشر صورة لقميص ميسي في مانشستر سيتي.. شاهد
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