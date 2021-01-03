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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم أمام قرية الشويخات بقنا

الأحد 03/يناير/2021 - 03:56 م
مدخل قرية الشويخات
مدخل قرية الشويخات
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يوسف رجب


لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام مدخل قرية الشويخات.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سياره ميكروباص و تروسيكل أمام مدخل قرية الشويخات.


نتج عن الحادث مصرع شخص مجهول الهوية، و تم ايداع جثته مشرحة مستشفى قنا الجامعي.


وأصيب كل من: عادل محمد الصغير 31 عاما، بكسر بالفخذ اليسرى،  حسن محمد عبد العزيز 22  عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، و مؤمن أحمد محمد 14 عاما، بسحجات وكدمات.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 4 سيارات اسعاف، لموقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعه و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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