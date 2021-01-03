الخوف والقلق يلعبان دورا سلبيا أكثر من فيروس كورونا.. نصائح مهمة لتجنب المخاطر

قال الدكتور "ميشال نوفل نائب جمعية علم النفس بالشرق الأوسط" إن الضغط الذى يعيش فيه العالم من جائحة كورونا هو ضغط مزمن، مما يؤدى إلى إفراز الجسم لهرمون " الكورتيزون " الذى يتسبب في ضعف المناعة بشكل كبيرًا.





وأكد "نوفل" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الجديد" اللبنانية أن طريقة التفكير السلبية والقلق والتوتر يجعل "الادرينالين" في الجسم يزيد بشكل غير طبيعي، مما يؤدى إلى التسبب في أعراض جسدية مثل الضيق في التنفس و ضربات القلب السريعة و الأرق في النوم.





وأضاف نائب جمعية علم النفس بالشرق الأوسط"، أن الهلع والتوتر يؤثر فسيولوجيا على الإنسان بشكل عام ، مضيفًا أن الخوف والهلع يقومون بتعزيز الاعراض لفيروس كورونا.





وأوضح "نوفل" أن ليس كل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا سيظهر عليهم المرض بشكل واضح أو سيموتون مثل ما العديد من الناس يعتقدون، مؤكدا أن الخوف والقلق يلعب دورًا سلبيًا أكثر من فيروس كورونا.





وأشار "نوفل" إلى أن الخوف والقلق يسبب نوبات تسمى "بانك اتاك" وهى حالة تأتى للأشخاص عندما يكون لديهم قلق وخوف زيادة وتظل من بين عشر دقائق إلى ثلث ساعة وهى تكون عبارة عن ضربات قلب سريعة وضيق في التنفس وتشنجات وعدم القدرة على التنفس مضيفًا أنها مزعجة كنوبة ولكنها لا تقتل مشيرًا أنه لا يفضل استخدام أي مسكنات عند حدوث هذه "البانك" إلا إذا كانت قوية.