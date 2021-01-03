علاج تكيس المبيض بالأعشاب والفيتامينات بدون أدوية

علاج تكيس المبيض من العلاجات التى تبحث عنها الكثير من السيدات لعلاج مشاكل الحمل والإنجاب والتخلص من أعراضه المزعجة إليك علاج تكيس المبايض للبنات وعلاج تكيس المبيض بالبردقوش والفيتامينات
علاج تكيس المبيض للمتزوجة
يعد تكيس المبيض هي كتل غير سرطانية تنمو على المبايض و لا تسبب العديد من التكيسات أي أعراض ، لكن البعض الآخر يمكن أن يكون مؤلمًا أو يجعل الدورة الشهرية للمرأة أثقل.
يجب على النساء اللواتي يشتبهن في إصابتهن بتكيسات المبايض مراجعة الطبيب قبل تجربة أي علاجات منزلية ، حيث إنه من الضروري تشخيص سبب الكيس .
قد يشير الألم الشديد الناجم عن كيس المبيض إلى تمزق أو تلف المبيض أو قناة فالوب. يمكن أن يكون الكيس الممزق حالة طبية طارئة.
وقد تساعد العلاجات المنزلية لعلاج أعراض كيس المبيض ، فضلًا عن خيارات العلاج الطبي فى التخلص من تكيس المبيض المزعج
علاج تكيس المبايض للبنات
في كثير من الأحيان ، لا توجد أعراض لتكيسات المبيض ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك ألم. إذا حدث الألم ، فقد تساعد تقنيات الاسترخاء.
أكياس المبيض هي أكياس مليئة بالسوائل تنمو على مبيض الانثى فهي منتشرة نسبيًا وعادة ما تكون غير ضارة. لا تظهر أي أعراض على العديد من النساء على الإطلاق ، وحوالي ثلث البنات في فترة الحيض لديهن كيس مبيض في أي وقت.
ويعد النوعان الأكثر شيوعًا من أكياس المبيض هما:
كيس الجسم الأصفر: يتطور هذا النوع من الكيس في الجسم الأصفر ، وهو نسيج يملأ الجريب الفارغ بمجرد أن يطلق بويضة أثناء الإباضة . قد تنزف هذه الأكياس وتسبب الألم.
كيس جرابي: تتشكل هذه الأكياس في جريب حيث تتطور البويضة أثناء التبويض ولا يسبب أي من هذين النوعين من الكيسات أعراضًا وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه.
نوع آخر من أكياس المبيض ، وهو ورم حميد ، ينمو ببطء ، وفي حالات نادرة ، قد يصبح سرطانيًا.
علاج تكيس المبايض والحمل
غالبًا ما تعاني النساء المصابات بحالة تسمى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) من عدة أكياس جرابية. متلازمة تكيس المبايض هي متلازمة تسبب اختلالات هرمونية. بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لا يحدث لهن إباضة أو نادرًا ما يحدث إباضة.
أحيانًا ينمو الكيس بشكل كبير لدرجة أنه يلف المبيض. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المبيض أو قناة فالوب ، أو حتى التسبب في نزيف يهدد الحياة.
يتطلب هذا النوع من الكيسات علاجًا فوريًا لمنع حدوث ضرر دائم للمبيض. في بعض الأحيان ، قد يضطر الجراح إلى إزالة المبيض إذا كان تالفًا للغاية.
علاج تكيس المبايض للعذراء
ثمانية علاجات منزلية ما لم يكن الكيس كبيرًا جدًا أو ينمو بسرعة فقد يقوم الطبيب بإجراء العديد من الموجات فوق الصوتية على مدار بضعة أشهر لمراقبة الكيس والتأكد من اختفائه أو عدم نموه بشكل أكبر.
العلاج المنزلي لا يمكن أن يجعل الكيس يختفي. بدلًا من ذلك ، فإن الهدف هو علاج أي أعراض وإدارة الألم. على سبيل المثال ، تعاني العديد من النساء المصابات بكيسات المبيض من ألم أكثر خطورة خلال فتراتهن ، لذلك يركز علاج كيس المبيض في المنزل غالبًا على إدارة آلام الدورة الشهرية .
أسماء أدوية لعلاج تكيس المبايض
بعيدا عن علاجات تكيس المبايض تتضمن بعض الاستراتيجيات الأكثر فاعلية ما يلي:
تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ويمكن أن توفر مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية الراحة من الانزعاج ويمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الإيبوبروفين ، أن تعالج الألم الناجم عن تكيسات المبيض ، وكذلك تقلصات الدورة الشهرية.
يجب على النساء اللواتي لا يحصلن على راحة من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الاتصال بالطبيب ، لأن الألم الشديد قد يشير إلى مضاعفات شديدة.
في بعض الحالات ، قد يصف الطبيب مسكنات مختلفة للألم ، مثل الكودامول المشترك ، الذي يحتوي على الكودايين.
علاج تكيسات المبايض بالفيتامينات
ما لم تكن التكيسات تنمو أو تسبب أعراضًا ، فقد لا يكون العلاج الطبي ضروريًا فقد تشمل العلاجات الطبية لكيسات المبيض ما يلي:
حبوب منع الحمل الهرمونية لتنظيم الهرمونات وتقليل خطر الإصابة بمزيد من الخراجات.
الميتفورمين لزيادة حساسية الأنسولين لدى النساء المصابات بالـ PCOS.
إزالة الكيس جراحيًا ، باستخدام شق صغير في السرة أو المعدة.
إزالة المبيض أو قناة فالوب إذا كان الكيس قد أضر بشدة بهذه الهياكل.
قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة الورم الحميد المتزايد بانتظام. في بعض الأحيان ، قد يقترح الطبيب إزالة الورم حتى لو كان غير سرطاني أو لا يسبب أعراضًا.
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