لا يظن مفسد أنه نجا.. وزير الأوقاف: المال الناتج عن الفساد سم قاتل.. فيديو

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن المال الناتج عن الفساد فيه سم قاتل. ولا يظن مفسد إن نجا أو أفلت من حساب الناس أنه يمكن أن يلفت من حساب الخالق أو قبضة الخالق.









وأضاف الوزير خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن المال الحرام قتّال يجد صاحبه أثر السوء فيه أو في صحته أو زوجه أو أبنائه ولو بعد حين.







