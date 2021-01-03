لا يظن مفسد أنه نجا.. وزير الأوقاف: المال الناتج عن الفساد سم قاتل.. فيديو

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المال الناتج عن الفساد فيه سم قاتل. ولا يظن مفسد إن نجا أو أفلت من حساب الناس أنه يمكن أن يلفت من حساب الخالق أو قبضة الخالق.
وأضاف الوزير خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن المال الحرام قتّال يجد صاحبه أثر السوء فيه أو في صحته أو زوجه أو أبنائه ولو بعد حين.
وأكمل: يا ابن آدم، أتدري ماذا يقول ملَك الموت وأنت نائم على خشبة الغسل؟ ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم، أين سمعك, ما أصمَّك؟! أين بصرك, ما أعماك؟! أين لسانك, ما أخرسك؟! أين ريحك الطيِّب, ما غيَّرك؟! أين مالك, ما أفقرَك؟! فإذا وُضِعْتَ في القبر نادى عليك الملك: يا ابن آدم, جمعتَ الدنيا أم الدنيا جمعتْك؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا, أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، استعددت للموت، أم المنيَّة عاجلتْك, يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدتَ إلى التراب؛ خرجت من التراب بلا ذنب, وعدتَ إلى التراب وكلُّك ذنوب, فإذا ما انفضَّ الناس عنك, وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة, ليلة لا يُؤذَّن فيها للفجر, لم يقل المؤذِّن يومها الصلاة خير من النوم, انتهت الصلاة, انتهت العبادات, إنَّ الذي سيؤذِّن فجرها هو إسرافيل, أيتها العظام النخرة, أيتها اللحوم المتناثرة, قومي لفصل القضاء بين يدَي الله رب العالمين, إن الله يقول: ونُفِخَ في الصور فجمعناهم جمعًا، ويقول أيضًا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا, عندما يُقبِلُ عليك ليل أول يوم في قبرك ينادي عليك مالكُ الملك, وملِكُ الملوك، يقول لك: يا ابن آدم, رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلُّوا معك ما نفعوك, ولمْ يبقَ لك إلا أنا الحيُّ الذي لا أموت, يا ابن آدم، من تواضع لله رفعه, ومن تكبَّر وضعه الله, عبدي، أطعتنا فقرَّبناك, وعصيتنا فأمهلناك, ولو عُدْتَ إلينا بعد ذلك قبلناك.