ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا يظن مفسد أنه نجا.. وزير الأوقاف: المال الناتج عن الفساد سم قاتل.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 07:00 م
مختار جمعة
مختار جمعة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المال الناتج عن الفساد فيه سم قاتل. ولا يظن مفسد إن نجا أو أفلت من حساب الناس أنه يمكن أن يلفت من حساب الخالق أو قبضة الخالق.


وأضاف الوزير خلال برنامج حديث الروح على التلفزيون المصري، أن المال الحرام قتّال يجد صاحبه أثر السوء فيه أو في صحته أو زوجه أو أبنائه ولو بعد حين.


وأكمل:  يا ابن آدم، أتدري ماذا يقول ملَك الموت وأنت نائم على خشبة الغسل؟ ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم، أين سمعك, ما أصمَّك؟! أين بصرك, ما أعماك؟! أين لسانك, ما أخرسك؟! أين ريحك الطيِّب, ما غيَّرك؟! أين مالك, ما أفقرَك؟! فإذا وُضِعْتَ في القبر نادى عليك الملك: يا ابن آدم, جمعتَ الدنيا أم الدنيا جمعتْك؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا, أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، استعددت للموت، أم المنيَّة عاجلتْك, يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدتَ إلى التراب؛ خرجت من التراب بلا ذنب, وعدتَ إلى التراب وكلُّك ذنوب, فإذا ما انفضَّ الناس عنك, وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة, ليلة لا يُؤذَّن فيها للفجر, لم يقل المؤذِّن يومها الصلاة خير من النوم, انتهت الصلاة, انتهت العبادات, إنَّ الذي سيؤذِّن فجرها هو إسرافيل, أيتها العظام النخرة, أيتها اللحوم المتناثرة, قومي لفصل القضاء بين يدَي الله رب العالمين, إن الله يقول: ونُفِخَ في الصور فجمعناهم جمعًا، ويقول أيضًا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا, عندما يُقبِلُ عليك ليل أول يوم في قبرك ينادي عليك مالكُ الملك, وملِكُ الملوك، يقول لك: يا ابن آدم, رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلُّوا معك ما نفعوك, ولمْ يبقَ لك إلا أنا الحيُّ الذي لا أموت, يا ابن آدم، من تواضع لله رفعه, ومن تكبَّر وضعه الله, عبدي، أطعتنا فقرَّبناك, وعصيتنا فأمهلناك, ولو عُدْتَ إلينا بعد ذلك قبلناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحفاظ على المال ومواجهة الفساد.. موضوع خطبة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية

وزير الأوقاف: مواجهة الفساد أحد دعائم الحكم الرشيد.. فيديو

المال الخبيث.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة بـمسجد الثورة بمصر الجديدة .. جمعة: مكافحة الفساد أحد دعائم الحكم الرشيد.. ويؤكد: مواجهته ماديا أو إداريا واجب شرعي ووطني.. والمختلس لن يفلت من قبضة الخالق

وزير الأوقاف: المال الحرام سم قاتل ومهلك لصاحبه.. فيديو

ترشيحاتنا

هل أعلن وزير التعليم تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات؟ اعرف الحقيقة

التعليم العالي: لا توجد أزمة أكسجين في المستشفيات الجامعية .. تفاصيل

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

نيابة الحسينية تستدعي مدير المستشفى للوقوف على حقيقة فيديو نقص الأكسجين

الحقيقة الكاملة لـ رفع أسعار البنزين في مصر قبل أيام من التسعير الجديد

هل نفد الأكسجين.. ماذا حدث بمستشفى الحسينية بعد وفاة 4 حالات بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

ساعة إلا ربع يوميا.. دراسة تنصح بهذا التمرين للحماية من الزهايمر

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة