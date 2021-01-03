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برلمان

برلمانية: مصر الثالثة عالميا في الثروة الحجرية واستغلالها ينعش الاقتصاد

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
أكدت النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية فتح ملف المحاجر على مستوى الجمهورية لاهتمام بيها والتعرف على ثروات مصر المنهدرة منذ ملايين السنين، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية مما يجعلها ذات اهمية عالية.


أضافت "عثمان"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثروة محجرية يستخرج منها العديد من المواد التي منها الحجر الجيرى، الزلط، الرخام، الجرانيت، الملح والفوسفات، لافتة إلى أن هذه المواد لابد من استغلالها اقتصاديًا من خلال تحقيق العائد المادي منها بصورة مناسبة.


وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن  تلك المحاجر لا تحقق العائدات المادية المناسبة لقيمتها الفعلية، منوهة إلى أن ذلك يرجع للتعريفة أو الإتاوة التى تفرض على الكميات المستخرجة من المحاجر، والتى تنظمها قوانين وقرارات قديمة لا تتناسب الأسعار الحقيقية.


وتابعت :" اهتمام الحكومة بهذا الملف يحقق المنفعة على الدولة ويعيد عليها بالملايين من خلال استغلال تلك المحاجر بصورة صحيحة تبعد عن الطرق الغير سليمة".

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.  

ووجه الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن ادارة الموارد الطبيعية للدولة.
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