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حوادث

طفلتها ابتلعت قطعة حشيش.. ضبط ربة منزل للإهمال والاتجار في المواد المخدرة بطوخ

الأحد 03/يناير/2021 - 09:59 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ربة منزل لاتهامها بالإهمال والإتجار في المواد المخدرة ما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي. 

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس الأم والاستعلام عن حالة الطفلة التي تبين أنها كانت تلعب بقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وابتلعتها وكادت أن تودي بحياتها. 

وكان مستشفى بنها الجامعى استقبل الطفلة فيروز. ا البالغة من العمر عام ونصف إثر تناولها قطعة من الحشيش المخدر وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بضبط الأم وحبسها وطلب تحريات المباحث. 

كان اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية تلقى إخطار من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بابتلاع طفله تدعي فيروز. ا البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش.

 وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط الأم وتدعى " ن. ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة. وكشفت التحريات أن الأم تقوم بترويج المخدرات. 

وكشفت التحريات إن المستشفي الجامعي ببنها استقبل الحالة وتم حجزها بقسم السموم وإجراء كافة الخدمات الطبية اللازمة حيث تبين أن الطفله تم تحويلها من مستشفي خاص آخر دون أن يكون بصحبتها أحدا من أهليتها وكشفت التحقيقات تورط الأم في الواقعة حيث إنها مطلقة وتقوم بترويج المواد المخدرة وغافلتها الطفلة وابتلعت قطعة حشيش مخدر وتم إنقاذ حياتها واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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