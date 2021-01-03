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برلمان

برلماني: الرئيس أعطى اهتماما بجميع المشروعات القومية وأبرزها المحاجر

الأحد 03/يناير/2021 - 10:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
أيد النائب أحمد هريدي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المحاجر على مستوى الجمهورية ومتابعة تطويرها، قائلًا "نحن نشهد مجهود جبار من الرئيس السيسي لمتابعة كافة المشروعات القومية بصورة مستمرة"

وأوضح "هريدي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعطي اهتماما بكافة المشروعات القومية التي تعود بالمنافعة على المواطنين أولًا ثم الدولة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 27 محجرًا على مستوى المحافظة تم ترخصيهم لمتابعة الأعمال بداخلهم.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تلك المحاجر تتركز فى منطقة العلمين والحمام وعلى طريق واحة سيوة، إضافة إلى محاجر الملح الصخرى الذى يستخرج من بحيرات سيوة،  منوها إلى أن تلك المواد يتم تصديره للخارج بكميات هائلة مما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع.



وتابع " الفترة السابقة شهدت المحاجر حالة غير مستقرة بسبب زيادة التلاعب والفساد من أصحابها بموارد الدولة دون وجه حق على حد وصفه، مؤكدًا على ضرورة متابعة تلك المحاجر واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع من يهدر في تلك الموارد" .

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.  

ووجه الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن ادارة الموارد الطبيعية للدولة.
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