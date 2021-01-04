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الصحة:الحد الاستراتيجي من الأكسجين داخل مستشفيات العزل لا يقل عن 12 ساعة تشغيل

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:05 ص
أجهزة أكسجين
أجهزة أكسجين
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إسراء صبري
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة حاليا لا يمكن أن تجزم أن سبب الوفاة هو نقص الأكسجين، منوها إلى أن لجان الوزارة المشكلة لمتابعة الحادثة ستحدد المتسبب، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع المتسبب في هذه الكارثة.

وأكمل:"وزيرة الصحة شددت على أنها ستعاقب المتسبب، معقبا: نحن أمناء على حياة المرضى ولن يكون هناك تساهل مع أرواح المواطنين".

وتابع "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إم بي سي مصر"، أن هناك أقاويل انتشرت على مواقع التواصل غير صحيحة بالمرة، كما أن هناك استغلال من قبل القنوات المعاديه للواقعة من أجل نشر البلبلة بين المواطنين وأن الدولة غير قادرة على التعامل مع كورونا.

وأضاف، لدينا منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين، معقبا: المنظومة تعمل على 3 أسس منها التعاقد من قبل مديريات مع شركات الأكسجين السائل داخل كل محافظة وأيضا التعاقد المركزي من قبل الوزارة مع شركات الموفرة للأكسجين.

وأستطرد: يتم توريد 400 آلف لتر يوميا للوزارة ومن ثم تقوم الوزارة تستخدمهم عن طريق توزيعه الأمداد الروتيني المركزي للمحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة وغيرهم، أو يستخدموا للأمداد الطارئ في حالة وجود أي مشكلة سواء تأخر أو زيادة الحالات التي تحتاج للأكسجين.

مشيرا إلى أن منظومة الأكسجين تعمل على أساس حد الاستهلاك الأستراتيجي للأكسجين داخل المستشفيات، ويتم تحديدة على أكثر من عامل، منوها إلى أن الحد الاستراتيجي داخل مستشفيات العزل لا يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة اشغال 100%
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