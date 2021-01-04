جمال سليمان ينعى المخرج حاتم علي: كان صديقي لأكثر من 40 عامًا

أكد الفنان جمال سليمان، أن هذا الأسبوع شهد خسارة شخصين عظيمين هما وحيد حامد والمخرج حاتم علي.





أضاف سليمان في مداخلة عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" قائلًا: "حاتم علي كان بالنسبة لي صديقًا أكثر من كونه مخرج رغم أني عملت معه في باقة من أجمل أعمالي التلفزيونية فهو أخ وعلاقتي به سنوات طويلة منذ عام 1975 أي مدة تزيد عن 40 عامًا".





وأضاف: "معرفتي به تمتد إلى معهد الفنون المسرحية حيث كنت معيدًا وقتها وكان هو طالبًا وعندما تخرج عرفته كممثل ثم كمخرج وتشرفت بعملي معه في حياتي وهو رجل مكافح وخط اسمه في الأعمال الفنية بماء الذهب عبر أعمال فنية عظيمة سواء في سوريا أو مصر".





أكد جمال سليمان، أن حزن الناس على المخرج الراحل يأتي في إطار كونه مخرج عظيم ينتقي أفكاره والموضوعات المهمة للناس، متابعًا: مفيش عمل للراحل إلا وله قيمة فنية معينة وليس صحيحًا أن أعماله ثقيلة ولا يهواها الكثير من شعوب المنطقة، والحقيقة أن رحيله وحزن الناس عليه يرد على ذلك ويؤكد احترامهم وحبهم لأعمال حاتم علي الفنية العظيمة".





تابع الفنان: "حاتم علي كان راجل بياكل نفسه عشان الناس وكان شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه من رد فعل الجمهور وكان بيقول الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده؟ واستطاع إمتاع الناس بدراما مهمة".





يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".



