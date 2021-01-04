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فن

نور حمدي يتألق في دور الشيخ المدافع عن الحب في "قصة عيد الحب"

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:08 ص
نور حمدى يتألق في
نور حمدى يتألق في دور الشيخ المدافع عن الحب في "قصة عيد الحب
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صدى البلد
حقق العرض الفني لفرقة معاك للإبداع الشبابية "قصة عيد الحب" على مسرح الهوسابير في ليلة رأس السنة الجديدة ، نجاحا كبيرا ، حيث شهد العرض إقبال من الشباب والأسر التي حرصت على مشاهدة العرض لما يعكسه من قيم اجتماعية تدعو للتسامح والحب.  

وقال مخرج العرض أبانوب بولس في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فكرة المسرحية ترتكز على الجوكر الذي يكره الحب واللون الأحمر ويعشق الألوان الغامقة خاصة الأسود ، وترصد مشاهد العمل الشبابي، العديد من قصص الحب ومفارقاتها الكوميدية التي تحدث للمحبين في عيد الحب.

وأضاف أبانوب أن العرض شمل العديد من الممثلين الشباب ، ومنهم نور حمدي الفنان الواعد الذي برع في دور الشيخ المدافع عن الحب وزملاؤه  مصطفى غلاب وعبير عوض ومحمد سلام وعمر إيهاب نيرة ومحمد ريم ورضا دينا ومريم صدقي ومحمد مصطفى ومحمد حسن وعمرو حجازي ومحمد خسكية واحمد سليمان وماجد البرماوي وكريم فكرى وعمرو وهبة.

مسرحية "قصة عيد الحب" من تأليف خالد أبو بكر وإخراج أبانوب بولس وبطولة عدد من الوجوه الشابة.
نور حمدي يتألق في دور الشيخ المدافع عن الحب في "قصة عيد الحب"
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