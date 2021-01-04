انتظر اتصال ابني رامي.. نبيلة مكرم: والدتي وحماتي أول اثنين أهنئهما بعيد الميلاد

عن تفاصيل لأول مرة من حياتها الأسرية، قائلة: "أهم الطقوس التي اعتدت عليها في العيد هي المعايدة على

والدتي وحماتي فهما أول من أهنئ بالعيد، وانتظر اتصال ابني رامي والذي يعمل في الولايات المتحدة وهذا الاتصال يسعدني جدا".