انتظر اتصال ابني رامي.. نبيلة مكرم: والدتي وحماتي أول اثنين أهنئهما بعيد الميلاد

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن تفاصيل لأول مرة من حياتها الأسرية، قائلة: "أهم الطقوس التي اعتدت عليها في العيد هي المعايدة على والدتي وحماتي فهما أول من أهنئ بالعيد، وانتظر اتصال ابني رامي والذي يعمل في الولايات المتحدة وهذا الاتصال يسعدني جدا".
وقالت نبيلة مكرم خلال لقائها علي قناة "سي بي سي" في برنامج "من مصر": "نمر بفترة صيام ونفتقد العديد من الأطعمة، حيث أننا نستعد للاحتفال بالعيد، وذلك من خلال التحضير والتجهيزات لتلك الليلة والتي نحتفل بها بعد العودة الي المنزل تحديدا الساعة 12 صباحا".
وأضافت نبيلة مكرم: " بعد العودة الي المنزل نقوم جميعا مع الأسرة للإفطار سويا بعد مدة طويلة جدا من الصيام، واليوم الثاني من العيد أقدم فيه المعايدات علي الأقارب والأصدقاء".