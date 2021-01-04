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توك شو

كان لدي طلبات بعد الوصول لتونس.. طبيب منتخب مصر للشباب يوجه الاتهامات إلى ربيع ياسين

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:16 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال وليد منظور، طبيب منتخب مصر للشباب، إن "هناك نقاط كثيرة ذكرت ليس لها أساس من الصحة، أولها كلام جمال محمد علي لرئيس البعثة، وذلك فيما يخص حديثه عن إيجابية عينة محمود صابر منذ بداية المعسكر، وهذا غير صحيح وعينته جاءت سلبية في البداية ودخل قائمة أول مباراة".

وأكمل: فور وصول اللاعب رفضت تواجده مع المنتخب وتوجه إليه الكابتن ربيع ياسين وعنفه وطلب منه نتيجة المسحة.

وأضاف: "كان لدي طلبات عند الوصول إلى تونس من أجل الإجراءات الاحترازية، منها تخصيص حافلة صغيرة يتحرك بها الجهاز الفني ليتم فصله عن اللاعبين"، وأيضا طالبت بـ عمل مسحة يوم 10 بعد يومين من الوصول إلى تونس، وطلبت قاعة اجتماعات أكبر مثلما فعلت بعثة المغرب التي دفعت مبلغا للحصول على قاعة أكبر".

وواصل: "وطلبت أن يقيم كل لاعب في غرفة فردية وليس في غرف ثنائية كما حدث، لكن كل هذه الطلبات لم تتحقق لأننا سافرنا تونس بدون أموال، معقبا: أقمنا في الفندق 4 أيام دون أن ندفع وبدأوا في مطالبتنا بالسداد، وهنا قام فرجاني ساسي بتحويل الأموال وحدثت تلك القصة".

وكشف: "عندما دخل ربيع ياسين المستشفى أنا من دفعت له، لأنهم لم يقبلوا استقباله قبل السداد"، منوها إلى أن الأموال وصلت للبعثة يوم 12.

وأوضح: "في صلاة الجمعة وقف ربيع ياسين وقال أنا الدكتور وأنا المسؤول، وذلك بعدما طالبته بالصلاة في مكان مفتوح، فقال لي: لا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، معقبا: "محدش كان بيقدر يكلم كابتن ربيع ".

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