ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل سنة وإنتى جميلة.. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:23 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
Advertisements
مصطفى كرم
هنأت  الهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام، صديقتها الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها. 

ونشرت الهام شاهين صورة ل ليلي علوي وعلقت قائلة "حبيبتى ليلى كل سنه و إنتى جميله يا صاحبة أرق قلب .. فنانه راقيه محترمه بتحب كل الناس.. و جدعه جدا مع أصحابها .. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب .. و لميا أختك قمرايه و فله زيك .. بحبكم من كل قلبى و بتمنالكم كل الخير حبيبتي ".. 


وأقيم العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"،مؤخرا، بإحدى سينمات القاهرة بحضور الفنان الكبيرة إسعاد يونس منتجة العمل وحضر العرض أبطال وصناع العمل النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس والفنان أحمد مجدى، والفنان الفلسطينى كامل الباشا، ومهرة مدحت، كما  الخاص، والفنان تامر فرج والإعلامية جاسمين طه زكى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، خاصة أن الفيلم يناقش قضية زنا المحارم، وهى قضية شائكة بطلتها طفلة. 

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".  

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مروعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.   

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح بوسترات فيلم حظر تجول

مقتبسة من أمير رمسيس.. أحمد مجدي يتحدث عن شخصيته في فيلم حظر تجول.. فيديو

بحضور إلهام شاهين وإسعاد يونس.. العرض الخاص لفيلم حظر تجول | صور

عرض خاص لفيلم «حظر تجول» بحضور إسعاد يونس .. صور

قدمتم أدواركم ببراعة.. إلهام شاهين توجه رسالة لصناع فيلمها «حظر تجول»

نورتي السينما والفيلم.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إسعاد يونس خلال عرض «حظر تجول»

ترشيحاتنا

دعاء يحول حياتك إلى سعادة وييسر لك جميع أمورك

نراكم بعد التعقيم.. لميس الحديدي تعلن وقف برنامجها يومين هذا الأسبوع.. اعرف السبب

منع سير السيارات طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة

الزمالك: عرضنا على فرجاني ساسي مبلغا غير قابل للزيادة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة ليلى علوي

موجز السوشيال ميديا.. إيقاف حكم الفيديو فى لقاء إنبي والزمالك .. وعودة كهربا لتدريبات الأهلى بعد التعافي من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر