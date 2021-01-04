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أخبار العالم

إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 2.16 مليون حالة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:05 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 2.16 مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
كشفت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا قد وصل إلى 2.16 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 75 ألفًا و332 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 1.5 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعًا. 

وبدأت السلطات الصحية الإيطالية في مهمة توزيع أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في 27 ديسمبر الماضي.

وجدير بالذكر أن إيطاليا، سجلت حالات مصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة بالقرب من مدينة أنكونا بوسط البلاد، لكن المريض لم يكن على اتصال مباشر مع المملكة المتحدة، حيث ظهر المتغير لأول مرة.
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