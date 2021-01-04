تحصين المرشدين ضد الفيروسات.. برلماني يكشف سبب عدم تأثر قناة السويس بـ كورونا





قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هيئة قناة السويس تتبع سياسة تسويقية مرنة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها امتصاص الصدمة والتأثيرات السلبية المحتملة من جائحة كورونا وما ينتج عنها من تباطؤ في معدلات التجارة العالمية وتداعي مؤشرات الإقتصاد العالمي.





وأكد على أن قناة السويس بالفعل لم تتأثر بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أن الهيئة أخذت على عاتقها تحصين المرشدين ضد الفيروسات المعروفة ، فضلًا عن الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.





وأشار" بدير" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن التوسيع الذي شهدته قناة السويس كان له الأثر الإيجابي فى زيادة حصيلة العملة الصعبة في الدخل القومي المصري ، وكذا زيادة عدد السفن التي تعبر القناة بشكل يوميّ، لافتًا إلى أن ذلك ساعد على مواكبة النمو المتوقع للتجارة العالمية، كما ساهم في رفع تصنيف القناة باعتبارها طريقًا بحريًا دوليًا مهمًا.





وعلى صعيد الناقلات العملاقة بقناة السويس، تابع النائب حديثه قائلًا:" رغم انخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية ، عبرت قناة السويس 5006 ناقلات بترول خلال عام 2020، مؤكدًا على أن تلك المؤشرات بمثابة دليل قاطع على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس، رغم التحديات التي عانى منها الإقتصاد العالمي ، الى جانب الظروف الاستثنائية التى شهدتها حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا.





ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى إن المنطقة اللوجستية بقناة السويس تعد منطقة حيوية ونقطة أساسية في خريطة الاستثمار العالمي، مشددًا على ضرورة متابعة سير عملية التطور بالهيئة، وهذا من شأنه سيسهم حتمًا فى تحقيق نسبة إيرادات أعلى .





جاء ذلك بعد أن قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن توسيع قناة السويس أدى إلى عبور الكثير من السفن بالإضافة إلى العائد الكبير الذي تصدره القناة، فقد وصل إلى 5 مليارات و600 مليون دولار من خلال هذه القناة وهي من أعلى النسب التي تسجلها القناة منذ تأسيسها، موضحًا أن قناة السويس لم تتعرض لأي خسائر رغم جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم .





وأضاف " أسامة ربيع " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " ، المُذاع على قناة "المحور" ، أن سبب النجاح الذي توصلنا إليه في الفترة الماضية ، هو أن الهيئة قامت بعمل خطة وسبق متوقع قبل حدوث شيء والاستعداد له ، مشيرًا إلى أن عبر حوالي 4035 سفينة لأول مرة ، بالإضافة إلى أنها كانت تعبر من مواني أُخرى.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس ، قائلًا: "عملنا خصومات وعروض " ، مشيرًا إلى تقديرات شهر ديسمبر من عام 2019 ، وأكمل : " فقد عملنا على تحقيق ركود في الاقتصاد العالمي".





وأكد أن قناة السويس حققت إيرادات 5و6 مليار دولار في عام 2020 ، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد ، لم تؤثر على قناة السويس وذلك بفضل القناة الجديدة ، معقبًا : " توقعنا التأثر بفيروس كورونا " ، وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسبب التوجيه والتخطيط الدائم الذي يقوم به في قناة السويس والتوجيه الدائم بحل أي عقبات تخص القناة .