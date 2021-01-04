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أصل الحكاية

قصة مكالمة التزوير المسربة لـ ترامب.. فضيحة سياسية تعصف بسمعة رجل البيت الأبيض

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
فجّرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأحد، مفاجأة مدوية بعدما نشرت تسجيلًا صوتيًا مسربًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيه من سكرتير ​ولاية جورجيا​ براد رافنسبيرجر في مكالمة هاتفية "إيجاد" نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع الرئيس المنتخب ​جو بايدن.

وفي التسجيل المسرب، يحذر ترامب سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث تزوير في ​انتخابات​ الولاية، داعيًا  رافنسبيرجر بـ"إيجاد" أصوات كافية لإلغاء هزيمته في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب، موضحين أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المكشوفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتا في جورجيا كان عادلا ودقيقا.

وقالت "واشنطن بوست" إن ترامب استخدم  أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا تنوعت بين الإطراء والتوسل وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب حتى أنه قال له إنه يأخذ "مخاطرة كبيرة".

وفي أول تعليق من معسكر بايدن، قال مستشارهسيدريك ريتشموند إن المكالمة دليل على تهديده لمسؤول من حزبه لتغيير نتيجة الانتخابات.

كما اتهمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، بإساءة استخدام السلطة، وقالت خلال تجمع حاشد في جورجيا: "هل سمعتم جميعا، عن هذه المحادثة المسجلة؟ كان ذلك، طبعا، صوت اليأس ... لقد كانت تلك، إساءة استخدام صريحة وجسورة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة".

واستعانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بآراء بعض الخبراء القانويين البارزين في الولايات المتحدة، الذين أكدوا أن ترامب خرق القانون بشكل واضح في هذه المكالمة، متهمين إياه بارتكاب تزوير في العملية الانتخابية. 

وبعد نشر التسجيل، غرد ترامب على "تويتر" أنه تحدث إلى رافنسبيرجر، قائلا إنه "غير راغب أو غير قادر على الإجابة على أسئلة مثل الاحتيال وبطاقات الاقتراع تحت الطاولة، وعن الناخبين "خارج الولاية، والناخبين المتوفين، وأكثر من ذلك".

ورد رافنسبرجر بتغريدة على الرئيس: "بكل احترام الرئيس ترامب: ما تقوله غير صحيح".




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