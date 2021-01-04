بتكلفة 500 مليون جنيه .. محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة إدكو

نفذ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة في مركز ومدينة ادكو، تفقد خلالها عملية توسعة وتطوير محطه معالجة ادكو وزیاده الطاقة الاستيعابية من 20000م3 / يوم إلى 40000م3 / يوم بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه ووصلت معدلات التنفيذ إلى 95٪.
تأتي الجولة في إطار حرص المحافظ على المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة .
وكان اللواء هشام آمنة، ختتم جولته بمركز أبو حمص، وافتتح المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا التى تضم انشاء (غرفة عمليات للأطفال، قسم داخلى للأطفال، قسم استقبال طوارئ ، التوسع في عيادات الأطفال، منظار للاطفال) بتكلفة إجمالية ٦ ملايين جنيه.
وأشاد بالمستشفى التي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد به من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات للإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.
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