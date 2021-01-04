بتكلفة 500 مليون جنيه .. محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة إدكو

نفذ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة في مركز ومدينة ادكو، تفقد خلالها عملية توسعة وتطوير محطه معالجة ادكو وزیاده الطاقة الاستيعابية من 20000م3 / يوم إلى 40000م3 / يوم بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه ووصلت معدلات التنفيذ إلى 95٪.





تأتي الجولة في إطار حرص المحافظ على المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات مع رصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة .





وأكد محافظ البحيرة، إن المشروع يأتي فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يخدم نحو 150 ألف نسمة بمركز إدكو، ويغطى الزيادة المستقبلية حتى عام 2037 ، طبقا للمخططات.



ووجه محافظ البحيرة، بضرورة الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة بالمحافظة فى مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية هامة للعمل على تلبية وتوفير احتياجات المواطنين .



رافق اللواء محافظ البحيرة خلال الجولة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام ، المهندس هشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة ادكو ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.





وكان اللواء هشام آمنة، ختتم جولته بمركز أبو حمص، وافتتح المرحلة الثانية من تشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا التى تضم انشاء (غرفة عمليات للأطفال، قسم داخلى للأطفال، قسم استقبال طوارئ ، التوسع في عيادات الأطفال، منظار للاطفال) بتكلفة إجمالية ٦ ملايين جنيه.





وأشاد بالمستشفى التي تخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد به من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات للإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

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