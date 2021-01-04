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رياضة

حسام البدري: اللجنة الثلاثية وعدت بتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب الوطني

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:45 م
البدري واللجنة الثلاثية
البدري واللجنة الثلاثية
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يسري غازي
أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم علي إيجابية الجلسة التي عقدها مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير إدارة الكرة، في مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.

ويلتقي المنتخب خلال الفترة المقبلة مع منتخبي كينيا وجزر القمر في منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال المدير الفني إن الجلسة كانت مثمرة للغاية مع المهندس أحمد مجاهد وباقي أعضاء اللجنة محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض بعد تأكيدهم علي دعم المنتخب الوطني ووضعه في أولي اهتماماتهم بما يعود بالنفع علي مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات.

وأشاد برغبة رئيس اللجنة وحماسه في توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده علي كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسما وأن هذه الفترة تشهد ارتباطات عديدة سواء كان في مشوار تصفيات التأهل لأمم افريقيا أو مشوار التأهل لمونديال كأس العالم. 

وأشار إلى أنه سيبدأ مع جهازه الفني طارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر وانيس الشعلالي فقي التحضير للفترة القادمة والتركيز علي مرحلة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر.
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