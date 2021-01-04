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رياضة

حدث في مثل هذا اليوم.. عبدالله السعيد يسجل أول هدف له مع بيراميدز في شباك الأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:23 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
حدث فى مثل هذا اليوم بمشاركة عبدالله السعيد لأول مرة بقميص بيراميدز أمام النادي الأهلي فى الدوري المصري.

وقلب بيراميدز الطاولة وقتها علي الأهلي ويفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب الدفاع الجوي.

وفي البداية نجح الأهلي فى افتتاح التهديف علي طريق المغربي وليد ازارو بعد عرضية رائعة من علي معلول فى الشوط الأول.

وأدرك محمد فاروق هدف التعادل لفريق بيراميدز من رأسية بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من عبدالله السعيد من الناحية اليسري.

ونجح عبدالله السعيد من تسجيل الهدف الثاني والأول له بقميص فريقه من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من "الهاكر" كينو.

عقد ظهر اليوم، الاثنين، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي والمحدد لها السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمود حرب، إداري فريق الكرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأزرق الغامق الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، وسيظهر نادي الاتحاد الليبي باللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل مع ضرورة التباعد وارتداء الكمامات وأن يكون هناك دكتين لكل فريق إحداهما للجهاز الفني والأخرى للاعبين البدلاء.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد الإسكندرية بهدف دون  مقابل سجله النجم الغاني جون أنطوي.
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