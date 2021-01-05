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ديني

وزير الأوقاف: الالتفاف حول الرئيس وقضايا الوطن واجب الوقت

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:09 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه في ضوء ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات ونزاعات وتداعي الخونة والعملاء عليها لإضعافها وإنهاكها أو إفشالها وإسقاط دولها .
وأكد جمعة في بيان له أن الالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن واجب الوقت .

وأوضح أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم ، وكانت وستظل بإذن الله تعالى حائط الصد الحصين والأخير دائما عن أمتها وأمنها القومي ، ومن فضل الله (عز وجل) أن جعل أمر المؤمنين بيد الله (عز وجل) ثم بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم ، فقال سبحانه : "وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیطࣱ" .

وتابع: وذلك يستلزم إلى جانب الاعتصام بالله (عز وجل) العمل ثم العمل والأخذ بالأسباب ثم الأخذ بالأسباب ، وتطهير صفوفنا أولا بأول من الخونة والعملاء والمأجورين والضرب على أيديهم بيد من حديد ، فالحياد في قضايا الوطن في الأوقات الحاسمة خيانة لا تغتفر .
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