وزير الأوقاف: الالتفاف حول الرئيس وقضايا الوطن واجب الوقت

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه في ضوء ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات ونزاعات وتداعي الخونة والعملاء عليها لإضعافها وإنهاكها أو إفشالها وإسقاط دولها .

وأكد جمعة في بيان له أن الالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن واجب الوقت .





وأوضح أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم ، وكانت وستظل بإذن الله تعالى حائط الصد الحصين والأخير دائما عن أمتها وأمنها القومي ، ومن فضل الله (عز وجل) أن جعل أمر المؤمنين بيد الله (عز وجل) ثم بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم ، فقال سبحانه : "وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیطࣱ" .



