مصرع عامل أثناء إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب في بني سويف

لقي شاب عامل بشركة مقاولات مصرعه، مساء الاثنين، أثناء محاولته إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول، في أحد المواقع في قرية "منشأة عبدالصمد" التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقله "جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي.





وصّرح مصدر مسؤول بأن مستشفى إهناسيا المركزي استقبل "رمضان ع.ب.م" 21 سنة، عامل بشركة مقاولات، مقيم قرية نزلة المشارقة بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إختراق جسم صلب للبطن أدى لتهتك منطقة المعدة والامعاء، وتم نقله للمستشفى بمعرفة عمال ومهندسو الشركة .





وتم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود الواقعة، أن "المتوفي" عامل مؤقت بشركة مقاولات تعمل في مجال الحفر والتنقيب، واثناء محاولة فنيو الشركة إصلاح ماكينة الحفر التي تعطلت بموقع بترول بقرية "منشأة عبدالصمد" التابعة لمركز إهناسيا، اشتغلت الماكينة فجأة اثناء توقف "المتوفي" بين جزئين "ثابت ومتحرك" لتخترق سكينة الحفر منطقة المعدة، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة بمنطقة البطن.





وعلى الفور قام زملائه من عمال ومهندسو الشركة بنقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليصل المستشفى جثة هامدة متأثرًا بإصابته بتهتك في منطقة المعدة والامعاء.





وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إهناسيا، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وتم إخطار النيابة العامة.