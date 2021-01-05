أستاذ مناعة: التحور الجيني للفيروس فظيع ربنا يبعده عنا.. فيديو

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت، سبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا وظهور سلالات جديدة له.





وقال الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الإغلاق في إنجلترا بسبب التحور الجيني لسلالة كورونا الذى أدى لانتشار رهيب في الفيروس بطريقة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه رغم الاستعداد طاقة المستشفيات لم تسمح بالاستيعاب واضطرت الحكومة للإغلاق الكامل، حيث هناك بعض الأماكن وصلت لدرجة الاكتمال.





وأردف:" التحور الجينى ربنا يبعده عن مصر انتشاره بطريقة فظيعة"، منوها بأنه تم تطعيم مليون شخص من ضعاف الصحة ولكن هناك خطة موازية لتطعيم كل من يريدوا تطعيمهم ومستمرة كما هي، وتستعد لتطعيم 30 مليون شخص في أسرع ما يمكن بتطعيم 2 مليون شخص في أسبوع.





وأكمل:" متوقعين ألا نصل لها وخاصة بأن الشعب البريطاني شعب محافظ، ولكن الفيروس لعين وانتشاره فظيع، حيث الإغلاق يحدث شلل تام والأطفال يصابوا بالاكتئاب بسبب وجودهم فى المنازل".