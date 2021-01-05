ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: التحور الجيني للفيروس فظيع ربنا يبعده عنا.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:37 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت، سبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا وظهور سلالات جديدة له.

وقال الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الإغلاق في إنجلترا بسبب التحور الجيني لسلالة كورونا الذى أدى لانتشار رهيب في الفيروس بطريقة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه رغم الاستعداد طاقة المستشفيات لم تسمح بالاستيعاب واضطرت الحكومة للإغلاق الكامل، حيث هناك بعض الأماكن وصلت لدرجة الاكتمال.  

وأردف:" التحور الجينى ربنا يبعده عن مصر انتشاره بطريقة فظيعة"، منوها بأنه تم تطعيم مليون شخص من ضعاف الصحة ولكن هناك خطة موازية لتطعيم كل من يريدوا تطعيمهم ومستمرة كما هي، وتستعد لتطعيم 30 مليون شخص في أسرع ما يمكن بتطعيم 2 مليون شخص في أسبوع.

وأكمل:" متوقعين ألا نصل لها وخاصة بأن الشعب البريطاني شعب محافظ، ولكن الفيروس لعين وانتشاره فظيع، حيث الإغلاق يحدث شلل تام والأطفال يصابوا بالاكتئاب بسبب وجودهم فى المنازل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض الجهاز الهضمي: اختفاء كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية.. فيديو

احتجاجات ضد إغلاق كورونا في لندن والشرطة تعتقل العشرات.. فيديو

في زمن كورونا.. منزل في لندن يقدم لقاءات افتراضية مع سانتا كلوز..فيديو

أستاذ مناعة يكشف حقيقة وفاة 6 أشخاص فى أمريكا بعد حصولهم على لقاح فايزر

أستاذ مناعة: بريطانيا ركزت أن تكون أول دولة تحصل على لقاح كورونا.. فيديو

إسلام عنان يكشف عن أسباب تحور فيروس كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

هل وصلنا لذروة تفشي كورونا في مصر؟.. أستاذ علم انتشار الأوبئة يجيب

وفاة ممرضة بشكل مفاجئ بعد يومين من تلقيها لقاح فايزر في البرتغال

اخبار النادي الأهلي اليوم.. قناة مفتوحة تذيع مباراة سونيديب.. ومفاجأة في قائمة المارد الأحمر

بعد تعليقها المثير للجدل عن الحجاب.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف.. شاهد

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

هاني يجتاح تويتر .. تعرف على السبب | فيديوهات وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء