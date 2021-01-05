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رياضة

عمرو وردة يودع جماهير فولوس اليوناني برسالة مؤثرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:19 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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عبدالله هشام
ودَّع عمرو ورده، المحترف المصري في صفوف فريق فولوس اليوناني، جماهير الفريق، برسالة مؤثرة، قبل الانتقال إلى نادي باوك وذلك بعد الفوز على أتروميتوس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب "بانثيسيلكو" في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري اليوناني .

وكتب عمرو وردة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "قصتي مع هذا القميص تنتهي اليوم بهذا الانتصار العظيم، لقد كانت مغامرة قصيرة، ولكنها مكثفة، لقد وضعت كل حبي والتزامي لمساعدة هذا النادي، أتمنى أن أكون قد استمتعت به !! أشكر الرئيس وجميع اللاعبين والمدرب الرائع".

وأضاف: "في يوم من الأيام سأعود إلى هذا الملعب لأحيي كل المشجعين، أحبكم جميعًا".

وفي سياق اخر فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن عمرو وردة قد ينتقل للأهلي خلال الميركاتو الجاري، كاشفا أن موسيماني يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.
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