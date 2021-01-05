مايكل مورجان: نسبة إصابات كورونا في أمريكا ارتفعت إلى 5 أضعاف.. فيديو

قال الدكتور ما يكل مورجان الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية ، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة متزايد جدا، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعدت حاجز الـ20 مليون إصابة.





وأضاف مايكل مورجان خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في العديد من الولايات، مشيرا الي ان نسبة انتقال إصابة الفيروس بين المواطنين أصبحت الآن 5 أضعاف عدد الإصابات في الموجة الأولى .



