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مايكل مورجان: نسبة إصابات كورونا في أمريكا ارتفعت إلى 5 أضعاف.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ما يكل مورجان الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية ، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة متزايد جدا، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعدت حاجز الـ20 مليون إصابة.

وأضاف مايكل مورجان خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في العديد من الولايات، مشيرا الي ان نسبة انتقال إصابة الفيروس بين المواطنين أصبحت الآن 5 أضعاف عدد الإصابات في الموجة الأولى.

وأوضح ما يكل مورجان ، أننا نتوقع حدوث مظاهرات في الولايات المتحدة بالتزامن مع تسليم السلطة لجو بايدن وهناك ضغط شعبي علي الكونجرس الأمريكي لمنع إقرار نتيجة الانتخابات الأمريكية .
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