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مايكل مورجان: ولاية جورجيا مهمة لـ ترامب لتجديد آماله للفوز بالرئاسة.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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هاني حسين
قال مايكل مورجان الباحث في مركز لندن للدراسات الاستراتيجية، إنه كان هناك ضغط كبير من الجمهوريين اعادة فرز الاصوات في ولاية جورجيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وأضاف   مايكل مورجان  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  ولاية جورجيا مهمة لدونالد ترامب لتجديد آماله للفوز بالرئاسة وهي في نفس الأهمية لأعضاء مجلس الشيوخ ".

وتابع ماسميكل مورجان :" هناك ضغط من الجمهوريين على المراقبين على الانتخابات في ولاية جورجيا لإعادة فرز الأصوات "، مضيفا:" فرز الأصوات يدويا  يتيح للمراقبين التعرف على تاريخ ميلاد الناخبين والتعرف على اسم الناخب وطريقة توقيعه".

وأعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعادة فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يدويا، وذلك عقب وجود فارق بالأصوات بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، يقل عن 0.5%. 


وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية آلاسكا الأمريكية، على الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك عقب انتهاء فرز الأصوات في الولاية. 


واعتبرت شبكة  CNN الأمريكية في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف مثل مستبد من بلدان العالم الثالث، مشيرةً بذلك إلى إنه بأفعاله يعد قريبًا لأن يكون أول ديكتاتور في أمريكا منذ نشأتها.


وقال التقرير، إن ترامب لا يمكنه التعامل مع الخسارة نفسيا، لأنه لا يظن أن أحدا يستحق أن يكون مكانه، أو أن الناخبين قد يعطون أصواتهم لغيره.

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