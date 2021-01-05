يجهل الكثير من الأشخاص فوائد جوزة الطيب، لذلك نكشف فوائد سحرية لجوزة الطيب تجعل الكثير من الأشخاص يتناولها يوميا.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد ل جوزة الطيب..

فوائد جوزة الطيب مع القهوة..





•تحتوي جوزة الطيب على مكوّنات قادرة على تسكين الألم في مختلف المناطق في الجسم، وخاصّة آلام المفاصل.





•بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الألياف، فإنّها تعمل بالتالي على تسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء.





• تحسين وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة على الحفاظ على صحّة الدماغ، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.





• تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة، وذلك من خلال تخليص الكلى من الفضلات وتفتيت الحصى فيها. تحسين وظائف الكبد بشكل عام.





• فيها مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا، وتعدّ مطهرًا طبيعيًا للفم، ومعالجة لالتهابات اللثة والأسنان.





•يؤدّي وضع رشة من جوزة الطيب مع الحليب علاجًا لمشاكل اضطرابات النوم والأرق.





• تعمل جوزة الطيب على تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين والمسؤول عن تحقيق التوازن النفسي للناس، والتقليل من العصبية والتوتر، بالإضافة إلى العمل على استرخاء الجسم. تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالخلايا السرطانية.





• تحسين صحة البشرة وإعطائها الحيوية والنضارة. ينصح مرضى الضغط وأمراض القلب بتناول جوزة الطيب؛ وذلك لأنّها تعمل على تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من الضغط.





فوائد جوزة الطيب مع الشاى..

يقلل الالتهاب ..



يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل، وقد تساعد المركبات المضادة للالتهابات التي تسمى monoterpenes ، بما في ذلك terpineol و sabinene و Pinene الموجودة في جوزة الطيب في تقليل الالتهاب في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن وجود مركبات الفينول في جوزة الطيب يظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات .



- يحارب الالتهابات البكتيرية ..

