يجهل الكثير من الأشخاص فوائد جوزة الطيب، لذلك نكشف فوائد سحرية لجوزة الطيب تجعل الكثير من الأشخاص يتناولها يوميا.
لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد ل جوزة الطيب..
فوائد جوزة الطيب مع القهوة..
•تحتوي جوزة الطيب على مكوّنات قادرة على تسكين الألم في مختلف المناطق في الجسم، وخاصّة آلام المفاصل.
•بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الألياف، فإنّها تعمل بالتالي على تسهيل عملية الهضم وحركة الأمعاء.
• تحسين وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة على الحفاظ على صحّة الدماغ، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
• تخليص الجسم من السموم، وتقوية المناعة، وذلك من خلال تخليص الكلى من الفضلات وتفتيت الحصى فيها. تحسين وظائف الكبد بشكل عام.
• فيها مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا، وتعدّ مطهرًا طبيعيًا للفم، ومعالجة لالتهابات اللثة والأسنان.
•يؤدّي وضع رشة من جوزة الطيب مع الحليب علاجًا لمشاكل اضطرابات النوم والأرق.
• تعمل جوزة الطيب على تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين والمسؤول عن تحقيق التوازن النفسي للناس، والتقليل من العصبية والتوتر، بالإضافة إلى العمل على استرخاء الجسم. تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالخلايا السرطانية.
• تحسين صحة البشرة وإعطائها الحيوية والنضارة. ينصح مرضى الضغط وأمراض القلب بتناول جوزة الطيب؛ وذلك لأنّها تعمل على تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من الضغط.
فوائد جوزة الطيب مع الشاى..
يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل، وقد تساعد المركبات المضادة للالتهابات التي تسمى monoterpenes ، بما في ذلك terpineol و sabinene و Pinene الموجودة في جوزة الطيب في تقليل الالتهاب في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن وجود مركبات الفينول في جوزة الطيب يظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات .
- يحارب الالتهابات البكتيرية ..
أظهرت الدراسات البحثية الخصائص المضادة للبكتيريا لجوزة الطيب ضد سلالات البكتيريا الضارة، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص جوزة الطيب أظهر تأثيرات مضادة للجراثيم ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، أظهرت دراسة أخرى النشاط المضاد للبكتيريا لجوزة الطيب ضد نمو بكتيريا الإشريكية القولونية .
قد يحسن صحة القلب ..
أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول جرعات عالية من مكملات جوزة الطيب يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، والتي تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، ومع ذلك ، هناك نقص في الدراسات البشرية في هذا المجال
فوائد جوزة الطيب للرجال..
تعزيز القدرة الجنسية لما تحتوى عليه من مقويات و فيتامينات. تعمل على زيادة تدفق الدم مما يؤدي الى تقوية الإنتصاب . تحسن الأداء الجنسي لدى الرجال. تعالج مشاكل الخصوبة لدى الرجال و النساء.
فوائد جوزة الطيب للنساء..
تعدّ جوزة الطيب واحدة من اختياراتٍ عديدةٍ مستخدمة في العلاجات الشعبية والتي تقبل عليها النساء الراغبات بالحمل لزيادة فرص حدوثه بشكلٍ طبيعي.