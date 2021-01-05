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رياضة

إبراهيم سعيد يهنئ نادي الزمالك بمرور 110 سنوات على تأسيسه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:13 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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عبدالله هشام
هنأ إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، القلعة البيضاء بمرور 110 سنوات على تأسيسه. 

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : انا مش من أبناء نادي الزمالك، ولكن لي الشرف ارتداء قميص نادي الزمالك يوما ما، وبمناسبة ١١٠ سنه زمالك؛‬ خالص التهنئة لجماهير نادي الزمالك، وكل عام وانتم بخير".

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج 110 سنة زمالك، معبرين عن انتمائهم للنادي في ذكرى تأسيسه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

إبراهيم سعيد يهنئ نادي الزمالك بمرور 110 سنوات على تأسيسه
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