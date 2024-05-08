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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يهاجم جالانت بعد تخليه عن مسئولين عسكريين بارزين

بن غفير
بن غفير

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، موضحًا أنه يواصل التصرفات غير المسؤولة بتخليه عن مسؤولين عسكريين بارزين.

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة “إكس”، إن سلوك جالانت المتهور وغير المسؤول، والذي يتمثل في التخلي عن ضابط بارز ومقدر مثل عوفر فينتر، هو استمرار مباشر لسلوكه السيئ وإهماله خلال الأشهر الماضية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن أن العمليات على الجبهة الشمالية لم تنته وقد يكون الصيف "ساخنًا" هنا.

وتعهد جالانت في حديثه أمام الجنود في شمال إسرائيل، بإعادة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين بسبب هجمات حزب الله إلى منازلهم، قائلا "قد يكون الصيف حارا".

وأضاف لجنود احتياط المدفعية في الفرقة 91: "لقد أبعدنا حزب الله عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة، لكن هذا لا يعني أنه اختفى".

وتابع قوله: "لإعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية اتفاق أو عملية تشغيلية.. وأنا مصمم على إعادتهم إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء الأشياء التي دمرت".

وتابع جالانت: "لدينا قوة نيرانية كبيرة جدًا وثقيلة جدًا، وسنتأكد من تفعيلها إذا كانت هناك حاجة وسبب"، في إشارة إلى احتمال قيام إسرائيل بخوض حرب لإجبار حزب الله على الابتعاد عن الحدود.

وأشار: "عليكم الآن الاستعداد للمهام القادمة، وقد يكون هذا الصيف ساخنًا جدًا".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير الاحتلال يوآف جالانت

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