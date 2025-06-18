النائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قوية

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنّ الحزب لم يتقدم بمشروع قانون متكامل بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنه كان حاضراً بقوة في جميع جلسات الاستماع التي عُقدت داخل لجنة الإسكان، موضحًا، أنه لم يترك مادة أو مناقشة إلا وشارك فيها بفعالية، وطرح وجهة نظر الحزب بكل وضوح، بدءاً من مناقشة فلسفة القانون وصولاً إلى التعديلات التفصيلية التي دافع عنها حتى آخر لحظة.

وأضاف إمام، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحزب سبق وتقدم بعدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون كامل لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وآخر للإدارة المحلية، لكنه أشار إلى أن الحكومة لم تبادر حتى الآن بإرسال ردودها أو مناقشة هذه المشروعات: "مشروع قانون الإدارة المحلية بقاله أربع سنين لا يناقش، وكل دور انعقاد نطالب الحكومة بردها لكنها لا تحضر".

وانتقد عبد المنعم إمام حالة الجمود الحكومي تجاه مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مؤكداً أن هذه المماطلة تعطل عملية الإصلاح التشريعي وتفرغ العمل البرلماني من مضمونه، مشددًا، على أن الحزب لا يدخر جهدًا في تقديم الرؤى والتعديلات في كل ما يهم المواطنين.

وأكد، أنّ دوره كنائب ليس فقط تقديم مقترحات مكتوبة، بل إيصال صوت الناس بصدق إلى الحكومة، والتعبير عن مطالبهم ومعاناتهم: "أنا دوري أوصل صوت الناس، وأستخدم الألفاظ التي تعبر عن غضبهم، وهذا هو الدور الحقيقي للنائب".