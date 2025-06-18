نائب: رئيس البرلمان داعم للمواقف الموضوعية ويساعد في تذليل العقبات أمام النواب

أشاد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل ، بطريقة إدارة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجلسات العامة وتعاملاته مع الأصوات المعارضة داخل البرلمان، مؤكدًا، أن رئيس المجلس يحرص على إعطاء المساحة الكافية للتعبير عن الآراء المختلفة، حتى في ظل العدد الكبير للنواب، الذي يعقّد مسألة منح الكلمة للجميع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجبالي يتعامل بإنصاف مع أعضاء المعارضة، ويستمع باهتمام لمداخلاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يُعيد التوازن داخل البرلمان، ويعطي شعورًا بالعدالة في توزيع الوقت وحق الحديث، رغم التحديات المرتبطة بكثرة الأعضاء: "أنا من أكثر المعترضين على زيادة أعداد النواب، لأنها تقلل من فرصتنا في التعبير، لكن رغم ذلك، فإن الدكتور الجبالي يحاول إعطاء كل نائب حقه".

وأوضح النائب أن دعم رئيس البرلمان لا يقتصر على الجلسات العامة فقط، بل يمتد أيضًا إلى مراحل ما قبل العرض النهائي للقوانين، وتحديدًا في أعمال اللجان الفنية ومناقشة التفاصيل الدقيقة.

وأشار إلى أن الجبالي غالبًا ما يكون داعمًا للمواقف الموضوعية، ويساعد في تذليل العقبات التي تواجه بعض النواب، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات والمقترحات.

واختتم إمام تصريحه بالتأكيد على أن الدكتور حنفي الجبالي نجح في "إعادة هيبة المنصة" بعد فترة من الارتباك في إدارة المجلس، لافتًا إلى أنه رغم بعض التحديات مثل عامل الوقت أو شعور المعارضة أحيانًا بعدم كفاية فرص الحديث، إلا أن الجبالي يتميز بالاتزان والحرص على احترام الأطراف كافة: "إحنا كعدد صغير في المعارضة، لكن صوتنا مسموع، وده ناتج من طريقة إدارة الجلسات اللي بتميل للعدالة".

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