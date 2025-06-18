ضياء رشوان: نتنياهو لا يستطيع تغيير ملامح الشرق الأوسط

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن نتنياهو لا يستطيع تغيير ملامح الشرق الأوسط التي وجدت واستمرت قبل دولته بـ3 آلاف سنة.

وقال ضياء رشوان في تصريحاته على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"إسرائيل تقصف إيران بطائرات أمريكية أجرت عليها بعض التعديل، ويتم تموينها في الهواء من 30 طائرة أمريكية، كما أن الصواريخ والقنابل التي تُطلق من هذه الطائرات من صناعة أمريكية، كما أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية كلها أمريكية.

وحول رؤيته بشأن مدى قدرة إيران على الاستمرار في الحرب إذا ما استمرت الحرب بشكل مباشر مع تل أبيب فقط أو إذا ما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر، قال موضحًا: "إذا تدخلت أمريكا، فإننا سنكون أمام سيناريو الفوضى".

وواصل: "الحروب عندما تصل إلى نقطة تضغط بشدة على الدول، فإنها توحد الشعوب، ولكن عندما تصل إلى نقطة إذعان واستسلام، فإن الدولة تخسر جزءً من الشعب وتحيي الأكثر تشددا، مثلا، ألمانيا، أجبرت على الاستسلام في الحرب العالمية الأولى في عام 1918، وبعدها بـ21 سنة، كانت ألمانيا تجتاح أوروبا كلها وتنخرط في الحرب العالمية الثانية التي قُتل فيها من 60 إلى 72 مليون شخص".