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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خط الدفاع الأول.. خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين إلى الرباط الدائم في المسجد

عكرمة صبري
عكرمة صبري
محمود نوفل

دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين، ولا سيما أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، إلى الحضور المكثف والرباط الدائم في المسجد الأقصى.

 وأكد عكرمة في تصريحات له أن إعمار المسجد الأقصى بالمصلين وطلبة العلم والمرابطين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الاحتلال.

وبالأمس ؛ اقتحم مستوطنون ، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت محافظة القدس، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

المسجد الأقصى عكرمة صبري الرباط في المسجد الأقصى أهالي القدس

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