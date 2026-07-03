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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انفراجة للمربين.. الزراعة تضخ نصف مليار جنيه وتعلن أرقامًا جديدة لدعم الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
شيماء مجددي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 763 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، إلى جانب اعتماد تمويلات جديدة تقترب من 500 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأعلاف، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات المصرية.

وأوضح أن القطاع، قد أصدر خلال يونيو 763 ترخيص تشغيل ما بين تراخيص جديدة وتجديدات لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 154 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبما يضمن الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية، لافتا إلى أنه تم اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 499,4 مليون جنيه لصالح 372 مستفيدًا لتربية وتسمين 7137 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ إطلاق المشروع إلى أكثر من 11,172 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46,1 ألف مربي من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، خاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي يتجاوز 538,5 ألف رأس ماشية.

وأشار رئيس القطاع إلى الموافقة على تسجيل 633 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 394 تسجيلة محلية و239 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي.

وكشف سليمان عن تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ37 مصنع أعلاف تضم 98 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، شدد سليمان على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات، لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات ومنتجة بمصانع مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وأوضح رئيس القطاع أنه تم تنظيم 8 ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية المختصة، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية، لافتا إلى أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة، ومصنعات الدواجن، وبيض المائدة بمختلف صوره (الخام والمبستر والمجمد والمجفف)، إلى جانب تصدير أنواع متنوعة من الدواجن المجمدة، تشمل (السمان والبط والحمام والرومي)، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، في خطوة تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

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