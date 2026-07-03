محلل رياضي: أستراليا ليست منافسا سهلا.. وثقتي كبيرة في تأهل منتخب مصر

أكد المحلل الرياضي الكابتن عماد غنيم أن منتخب أستراليا ليس منافسًا سهلًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنه من المنتخبات التي تمتلك خبرة في البطولات العالمية، ويتميز بطول القامة، والسرعات العالية، والانضباط الدفاعي، والقدرة على العودة في المباريات حتى الدقائق الأخيرة.

وأوضح “غنيم ” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يمتلك أفضلية مهمة بعدما سبق للفراعنة مواجهة منتخبات من نفس المدرسة الكروية مثل نيوزيلندا، وهو ما منح اللاعبين خبرة في التعامل مع هذا الأسلوب، خاصة الكرات الطويلة والالتحامات البدنية.

وأشار غنيم إلى أن اختلاف نظام الأدوار الإقصائية يجعل الفوز هو الخيار الوحيد، بعكس دور المجموعات الذي يسمح بالتعويض، مؤكدًا أن المنتخب المصري مطالب بالتركيز الكامل وعدم الانشغال بأي حسابات أخرى.

وأضاف أن المنتخب الأسترالي يعتمد بشكل أساسي على القوة البدنية والكرات العرضية، بينما يمتلك منتخب مصر الأفضلية الفنية والمهارية، وهو ما يتطلب استغلال المساحات واللعب السريع، مع الحذر من الكرات الثابتة التي تمثل أحد أبرز مصادر الخطورة للمنافس.

وحذر من تراجع المستوى البدني للمنتخب المصري في الدقائق الأخيرة، وهي نقطة ظهرت في بعض مباريات البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على علاجها، خاصة مع احتمالية امتداد المباراة إلى وقت إضافي أو ركلات الترجيح.

وأشاد بأداء الحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز أسباب وصول المنتخب إلى هذا الدور بفضل تصدياته الحاسمة، رغم وجود بعض الملاحظات على توقيت خروجه من المرمى في المباراة الماضية، مشددًا على ضرورة تأمين منطقة الجزاء بشكل أكبر بواسطة المدافعين.

ورجح استمرار شوبير في حراسة المرمى، مع الاعتماد على خبرات رامي ربيعة وياسر إبراهيم في الخط الخلفي، مع إمكانية الاستفادة من حمدي فتحي في الجانب الدفاعي إذا تطلبت ظروف المباراة ذلك.

كما أكد أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة في تنفيذ ركلات الترجيح إذا وصلت المباراة إليها، إلا أن الأفضل هو حسم اللقاء خلال الوقت الأصلي وعدم منح المنتخب الأسترالي فرصة لاستغلال قوته البدنية في الأشواط الإضافية.