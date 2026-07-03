قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
سمير راغب: بيان 3 يوليو جسّد إرادة المصريين ومثّل نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة
قبل لقاء اليوم...تاريخ مواجهات منتخب مصر واستراليا
خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة
بعد موافقة النواب.. تعديل جديد ينهي الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة
ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بهدنة إنسانية عاجلة في السودان
وجبة الحواوشي تتسبب في إصابة 12 شخصًا باشتباه تسمم بسوهاج
عالم أزهري: تغيير اسم الرشوة لا يبدل حكمها الشرعي وجميع صورها محرمة
روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022
فيروس شديد العدوي.. إصابة 100 راكب بمرض خطير على سفينة سياحية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل رياضي: أستراليا ليست منافسا سهلا.. وثقتي كبيرة في تأهل منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

أكد المحلل الرياضي الكابتن عماد غنيم أن منتخب أستراليا ليس منافسًا سهلًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنه من المنتخبات التي تمتلك خبرة في البطولات العالمية، ويتميز بطول القامة، والسرعات العالية، والانضباط الدفاعي، والقدرة على العودة في المباريات حتى الدقائق الأخيرة.

وأوضح “غنيم ” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يمتلك أفضلية مهمة بعدما سبق للفراعنة مواجهة منتخبات من نفس المدرسة الكروية مثل نيوزيلندا، وهو ما منح اللاعبين خبرة في التعامل مع هذا الأسلوب، خاصة الكرات الطويلة والالتحامات البدنية.

وأشار غنيم إلى أن اختلاف نظام الأدوار الإقصائية يجعل الفوز هو الخيار الوحيد، بعكس دور المجموعات الذي يسمح بالتعويض، مؤكدًا أن المنتخب المصري مطالب بالتركيز الكامل وعدم الانشغال بأي حسابات أخرى.

وأضاف أن المنتخب الأسترالي يعتمد بشكل أساسي على القوة البدنية والكرات العرضية، بينما يمتلك منتخب مصر الأفضلية الفنية والمهارية، وهو ما يتطلب استغلال المساحات واللعب السريع، مع الحذر من الكرات الثابتة التي تمثل أحد أبرز مصادر الخطورة للمنافس.

وحذر من تراجع المستوى البدني للمنتخب المصري في الدقائق الأخيرة، وهي نقطة ظهرت في بعض مباريات البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على علاجها، خاصة مع احتمالية امتداد المباراة إلى وقت إضافي أو ركلات الترجيح.

وأشاد بأداء الحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز أسباب وصول المنتخب إلى هذا الدور بفضل تصدياته الحاسمة، رغم وجود بعض الملاحظات على توقيت خروجه من المرمى في المباراة الماضية، مشددًا على ضرورة تأمين منطقة الجزاء بشكل أكبر بواسطة المدافعين.

ورجح استمرار شوبير في حراسة المرمى، مع الاعتماد على خبرات رامي ربيعة وياسر إبراهيم في الخط الخلفي، مع إمكانية الاستفادة من حمدي فتحي في الجانب الدفاعي إذا تطلبت ظروف المباراة ذلك.

كما أكد أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة في تنفيذ ركلات الترجيح إذا وصلت المباراة إليها، إلا أن الأفضل هو حسم اللقاء خلال الوقت الأصلي وعدم منح المنتخب الأسترالي فرصة لاستغلال قوته البدنية في الأشواط الإضافية.

كأس_العالم دور_الـ32 أستراليا منتخب_مصر ركلات_الترجيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

سويسيرا والجزائر

الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا

ترشيحاتنا

البرتغال

آخرها البرتغال.. تعرف علي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم

دعاء فاروق و رباب صلاح

دعاء فاروق تمازح شقيقة محمد صلاح قبل مواجهة أستراليا: فديتك 3 أجوال

منتخب مصر

تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة استراليا في كأس العالم

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد