قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
جاد شويري يمازح أحمد سعد : نزلت ألبوم واتنين وأربعة .. طب نلحق إزاي؟
«نفسي أشوف بنتي».. تصريحات مؤثرة للفنان عمرو محمد علي قبل الرحيل.. فيديو
مصر تدعم العالم بتحدى مسببات الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة في COP17
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو عمرو ينضم إلى الوفد .. دفعة جديدة لحضور الحزب السياسي في الغربية

الدكتور مصطفى أبو عمرو
الدكتور مصطفى أبو عمرو
معتز الخصوصي

أعلن الدكتور مصطفى أبو عمرو، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون المدني بها، انضمامه رسميًا إلى حزب الوفد، وذلك على هامش المحاضرة الثانية من دورة التأهيل السياسي التي نظمتها لجنة الوفد بالغربية، بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية بالحزب، تحت عنوان «قانون المجالس المحلية وطرق انتخابها»، بحضور حشد كبير من طلاب الجامعة والدارسين وأعضاء الحزب.

وافتتح المحاضرة النائب الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية، بالترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية التأهيل السياسي للأعضاء، فيما شدد الأستاذ محمد عبد الجواد فايد، عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة وأهمية إجراء انتخابات المحليات، ليتناول بعدهما الدكتور مصطفى أبو عمرو بالشرح والتفصيل محاور قانون المحليات، وسط تفاعل واهتمام كبيرين من المشاركين.

 انضمام عميد «حقوق طنطا» السابق إلى بيت الأمة

واستعرض القيادات والمهتمون خلال الفعالية ملامح عودة الحزب بقوة إلى محافظة الغربية، تحت إشراف وتوجيهات الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، لتعزيز التواجد الميداني في الشارع، والوقوف إلى جانب المواطن والدولة المصرية ومؤسساتها، حيث أعلنت سامية عبد الرسول، أمين صندوق نقابة المحامين، فتح مكتبها مجانًا لجميع أعضاء الحزب، كما كشف النائب أحمد حماد عن الاستعداد لإطلاق قافلة طبية شاملة بكافة التخصصات، مع توفير العلاج بالمجان، فضلًا عن تنظيم مجموعات تقوية مجانية لدعم الطلاب غير القادرين.

واختُتمت أعمال المحاضرة بتسليم درع الحزب المُقدم من الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، حيث قام بتسليمه الدكتور أحمد حماد ومحمد فايد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى الدكتور مصطفى أبو عمرو، تقديرًا لمسيرته العلمية وانضمامه إلى الحزب، وسط تأكيدات متجددة على مواصلة العمل الميداني والخدمي لصالح المواطنين بمحافظة الغربية.

السيد البدوي الوفد الدكتور أحمد حماد محمد فايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

بعد وفاتها في حادث.. جامعة الأزهر تنعي الطالبة مريم مصطفى بكلية التجارة

الدكتورة عبير محمود مجاهد

تعيين عبير محمود مجاهد عميدا لكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف

دورة تدريب القادة الدينيين

انطلاق دورة تدريب القادة الدينيين على الدليل الموحد لتغيير الأعراف الضارة بأكاديمية الأوقاف

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

المزيد