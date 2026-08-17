أبو عمرو ينضم إلى الوفد .. دفعة جديدة لحضور الحزب السياسي في الغربية

أعلن الدكتور مصطفى أبو عمرو، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون المدني بها، انضمامه رسميًا إلى حزب الوفد، وذلك على هامش المحاضرة الثانية من دورة التأهيل السياسي التي نظمتها لجنة الوفد بالغربية، بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية بالحزب، تحت عنوان «قانون المجالس المحلية وطرق انتخابها»، بحضور حشد كبير من طلاب الجامعة والدارسين وأعضاء الحزب.

وافتتح المحاضرة النائب الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية، بالترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية التأهيل السياسي للأعضاء، فيما شدد الأستاذ محمد عبد الجواد فايد، عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة وأهمية إجراء انتخابات المحليات، ليتناول بعدهما الدكتور مصطفى أبو عمرو بالشرح والتفصيل محاور قانون المحليات، وسط تفاعل واهتمام كبيرين من المشاركين.

انضمام عميد «حقوق طنطا» السابق إلى بيت الأمة

واستعرض القيادات والمهتمون خلال الفعالية ملامح عودة الحزب بقوة إلى محافظة الغربية، تحت إشراف وتوجيهات الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، لتعزيز التواجد الميداني في الشارع، والوقوف إلى جانب المواطن والدولة المصرية ومؤسساتها، حيث أعلنت سامية عبد الرسول، أمين صندوق نقابة المحامين، فتح مكتبها مجانًا لجميع أعضاء الحزب، كما كشف النائب أحمد حماد عن الاستعداد لإطلاق قافلة طبية شاملة بكافة التخصصات، مع توفير العلاج بالمجان، فضلًا عن تنظيم مجموعات تقوية مجانية لدعم الطلاب غير القادرين.

واختُتمت أعمال المحاضرة بتسليم درع الحزب المُقدم من الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، حيث قام بتسليمه الدكتور أحمد حماد ومحمد فايد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى الدكتور مصطفى أبو عمرو، تقديرًا لمسيرته العلمية وانضمامه إلى الحزب، وسط تأكيدات متجددة على مواصلة العمل الميداني والخدمي لصالح المواطنين بمحافظة الغربية.