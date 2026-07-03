رامي عباس: معرض «ديارنا» بالساحل الشمالي يضم 450 عارضًا ويفتح آفاقًا تسويقية جديدة لـ27 ألف أسرة منتجة

أكد رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، أن النسخة الصيفية من معرض «ديارنا» تأتي في إطار توجه وزارة التضامن لفتح أسواق وفرص تسويقية جديدة للحرفيين والأسر المنتجة، موضحًا أن المعرض يُقام هذا العام بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي على مساحة 2000 متر مربع، ويشارك فيه 450 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون نحو 27 ألف أسرة منتجة.

وأوضح عباس، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة عدد من الجهات الحكومية إلى جانب الجمعيات الأهلية وذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن المعروضات تشمل المفروشات، والملابس، والمنسوجات، والسجاد، ومنتجات الخوص، والمشغولات النحاسية وغيرها من المنتجات التي تحمل الطابع المصري وتعتمد بالكامل على الأيدي المصرية.

وأشار استشاري وزيرة التضامن إلى أن معرض «ديارنا» يشهد تطويرًا مستمرًا في كل دورة، سواء من حيث الديكورات أو أساليب العرض أو تنوع المنتجات، مؤكدًا أن هذه التطويرات تأتي استجابة لملاحظات الزوار وحرصًا على تقديم تجربة أفضل للعارضين والجمهور، بما يسهم في تعزيز تسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.