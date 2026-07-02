دارس بدورة القضاء بالأكاديمية العسكرية: التجربة هنا مختلفة ومتميزة.. واكتسبنا كثير من المهارات

أكد أحمد رمزي، دارس بدورة القضاء رقم 5 بالأكاديمية العسكرية المصرية، التابعة لهيئة قضايا الدولة بوزارة العدل، أن فترة الدراسة التي امتدت لنحو أربعة أشهر مثلت تجربة مختلفة ومميزة، موضحًا أنها بدأت بتحديات عديدة لم يكن معتادًا عليها، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأهل والأسرة والأبناء.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّه مع مرور الوقت تمكن وزملاؤه من التأقلم وفهم الهدف الذي التحقوا من أجله بالدورة، وهو ما ساعدهم على تجاوز هذه التحديات.



وأشار أحمد رمزي إلى أن الدورة أسهمت في إحداث تغير واضح في شخصيته، إذ أصبح أكثر قدرة على تحمل المسؤولية، وأكثر استعدادًا للمواجهة، إلى جانب اكتسابه مهارات القيادة.

وواصل، أنه استفاد كذلك من عدد من المهارات الأخرى، من بينها الرماية، والصبر، وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن هذه الجوانب كانت من أبرز المكاسب التي حققها خلال فترة الدراسة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

ووجه أحمد رمزي رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية في أي موقع أو عمل يوكل إليهم، وأن يتحلوا بروح المسؤولية في حياتهم بصورة عامة.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع الشباب، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بتمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في إعداد الكفاءات وتأهيلها بالشكل المناسب.

