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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السودان: ميليشيا الدعم السريع انخرطت في حرب مفتوحة على الدولة والشعب

السودان
السودان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية السودان، قال إن ميليشيا الدعم السريع انخرطت في حرب مفتوحة على الدولة والشعب والبنية التحتية والمرافق الاستراتيجية المدنية الخدمية.


وأضاف وزير خارجية السودان، أننا منفتحون ومستعدون للانخراط الإيجابي مع المبادرات الصادقة الرامية لوقف الحرب.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سودانية، بمقتل طفلين وإصابة والدتهما في هجوم صاروخي بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مساء أمس.

ونقل "ردايو دبنقا" السوداني، عن مصادر من المدينة قولها إن القصف جرى مساء أمس بسبعة صواريخ من طائرة مسيّرة، وأشارت إلى تضرر منازل في المدينة جزئيًا.

وتتعرض مدينة الدلنج لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو بصورة مستمرة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.


وكان الجيش السوداني، تمكن من السيطرة على المدينة في مايو الماضي وفك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع.


 

وزير خارجية السودان السودان الدعم السريع الحرب

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